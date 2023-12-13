Папа Римский призвал отпустить всех израильских заложников и прекратить огонь

Понтифик также заявил о необходимости возобновить переговоры

ВАТИКАН, 13 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях в секторе Газа и освобождению всех израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Я продолжаю с большой тревогой следить за конфликтом в Израиле и Палестине. Я еще раз призываю к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, [в Газе] много страдающих. Я призываю все вовлеченные стороны возобновить переговоры и прошу всех взять на себя обязательство по доставке гуманитарной помощи населению Газы, которое истощено и действительно в ней нуждается", - сказал понтифик по завершении всеобщей аудиенции.

"Все заложники, которые еще несколько дней назад видели надежду в связи с перемирием, должны быть немедленно освобождены. Пусть эти великие страдания израильтян и палестинцев закончатся", - добавил он.

ООН называет ситуацию в секторе Газа, где жертвы исчисляются тысячами, катастрофической. СМИ сообщают о гибели некоторых находящихся у ХАМАС израильских заложников.