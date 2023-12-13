США проверят, как именно Израиль использовал белый фосфор в Ливане

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на законных основаниях боеприпасы с белым фосфором можно использовать "для освещения или для создания дымовой завесы, чтобы скрыть перемещение войск"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты проверяют информацию об использовании Израилем американских боеприпасов с белым фосфором в Ливане. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас нет полной ясности и видения того, что именно произошло в Ливане относительно использования белого фосфора. Мы проверяем это и, очевидно, хотим знать больше, задаем вопросы нашим израильским коллегам об этих сообщениях", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Кирби добавил, что на законных основаниях боеприпасы с белым фосфором можно использовать "для освещения или для создания дымовой завесы, чтобы скрыть перемещение войск", и заверил, что с 7 октября Вашингтон не поставлял Израилю снаряды с белым фосфором.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Израиль применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрелов южной части Ливана в октябре.

11 октября МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов в секторе Газа. Министр юстиции Мухаммед Шалалда сообщил, что Палестина просит Международный уголовный суд заняться вопросом применения запрещенного оружия Израилем при бомбардировках анклава. Вместе с тем официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге в Нью-Йорке 13 октября, что у организации "нет подтверждений использования Израилем белого фосфора".