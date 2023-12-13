СМИ: Австрия проведет юридическую проверку очередного пакета санкций против РФ

Австрийское агентство печати напомнило, что послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию из-за Вены

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Австрийские власти намерены провести тщательную юридическую проверку очередного пакета европейских санкций против России перед его одобрением. Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на официальных лиц в ЕС.

Во вторник вечером послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии, напоминает агентство. Она не блокирует пакет, но оставила за собой право на "оговорку о тщательном рассмотрении". Это означает, что перед утверждением пакета министерство иностранных дел и ведомство канцлера проведут юридическую проверку, поясняет Австрийское агентство печати.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что Евросоюз намерен принять 12-й пакет санкций против РФ в ближайшее время, чтобы новые меры вступили в силу до конца декабря. Европейские СМИ информировали, что в санкционный пакет войдет запрет на ввоз в ЕС ювелирных алмазов из России. Также будет расширен черный список российских юридических и физических лиц, будут приняты меры по ужесточению контроля за уже действующими ограничениями. Утверждение нового пакета санкций требует согласия всех стран - членов ЕС.