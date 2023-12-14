Большинство опрошенных французов выступают против приема новых мигрантов

Избыточным нынешний уровень миграции считают 80% респондентов

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Франции считают нынешний уровень иммиграции в стране избыточным и выступают против приема новых мигрантов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой CSA по заказу телеканала CNews.

Так, 80% опрошенных выступают против прибытия на территорию республики новых мигрантов. В то же время 19% участников исследования считают, что страна должна продолжать их принимать. 1% респондентов затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.

Опрос проводился 11-12 декабря с помощью онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 1 012 человек в возрасте старше 18 лет.

Законопроект кабмина об ужесточении миграционных правил 11 декабря был отклонен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Против документа проголосовали 270 парламентариев. После этого автор законопроекта - глава МВД Жеральд Дарманен - подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу.

18-19 декабря документ рассмотрит паритетная согласительная комиссия из семи членов Сената (верхней палаты парламента) и семи депутатов Национального собрания. В случае, если комиссии удастся согласовать окончательный вариант текста, он будет повторно вынесен на голосование в парламенте.

По данным национального института статистики Insee, в 2022 году во Франции проживало 7 млн мигрантов (10,3% населения). Численность населения республики составляет 68 млн человек.