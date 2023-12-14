США не исключили наличия заложников в затапливаемых Израилем туннелях

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что некоторые из освобожденных пленников ХАМАС рассказывают, что их удерживали именно под землей

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не исключает, что в затапливаемых Израилем подземных туннелях в секторе Газа могут находиться удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС заложники. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что некоторые из освобожденных заложников рассказывают, что их удерживали в туннелях. "Поэтому нельзя исключать, что ХАМАС может удерживать в туннелях по крайней мере некоторых из них", - заявил Кирби. При этом он отметил, что вопрос о затоплении туннелей следует адресовать израильскому руководству.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает наверняка, находятся ли в туннелях в секторе Газа заложники, подчеркнув, что израильская сторона должна делать все возможное, чтобы предотвратить нанесение ущерба гражданским.

Газета The Wall Street Journal ранее опубликовала данные, согласно которым израильские военнослужащие начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, используемую, по убеждению Израиля, боевиками ХАМАС.

По данным издания, решение израильских ВС направлено на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель. В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что если Израиль пойдет на затопление туннелей в секторе Газа, то это стоит расценивать как военное преступление.