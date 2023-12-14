СМИ: Израиль решил не направлять главу "Моссада" на переговоры в Катар

По данным 13-го телеканала, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант считают, что необходимо продолжать оказывать военное давление на ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Военный кабмин Израиля из-за разногласий принял решение не направлять главу разведки "Моссад" Давида Барнеа на возможные переговоры о новой сделке по заложникам в Катар. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Член чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц выступает за то, что инициатива по этой сделке должна исходить от Тель-Авива. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и действующий министр обороны страны Йоав Галант сочли, что необходимо продолжать оказывать военное давление и ждать соответствующего сигнала от ХАМАС о том, что оно заинтересовано в новой сделке.

Государственное радио Израиля Kan во вторник со ссылкой на высокопоставленных чиновников опровергло сообщения о том, что делегации Израиля и Катара обсуждают в одной из европейских столиц новую сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. Ранее израильский портал Walla! утверждал со ссылкой на информированный источник, что катарские и египетские посредники на минувших выходных связывались с Израилем и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке по освобождению заложников, все еще удерживаемых радикалами в секторе Газа.