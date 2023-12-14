JPost: Израиль подтвердил гибель в секторе Газа еще двух заложников

По данным газеты, один из них состоял в рядах чрезвычайного отряда, который 7 октября был направлен для сдерживания атаки террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израиль подтвердил гибель еще двух заложников, находившихся в плену у палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

По информации газеты, житель кибуца Нир Ицхак Таль Хайми и житель кибуца Нахаль-Оз стажер-агроном из Танзании Джошуа Луито Моллель были убиты, находясь в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Хайми входил в состав чрезвычайного отряда, который 7 октября был направлен для сдерживания атаки террористов до прибытия армейского подкрепления. Танзанийский студент Моллель прибыл в Израиль всего за две недели до атаки ХАМАС 7 октября.