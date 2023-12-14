CNN: применение Израилем неуправляемых бомб увеличивает потери среди населения Газы

По сведениям собеседников телекомпании, согласно данным, изложенным в отчете офиса директора Национальной разведки США, 40-45% всех боеприпасов класса "воздух - земля", которые израильская армия использовала во время бомбардировок Газы, были неуправляемыми

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Применение Армией обороны Израиля неуправляемых бомб приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения сектора Газа и подрывает уверенность США в том, что их союзник стремится свести потери в анклаве к минимуму. Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников телекомпании, согласно данным, изложенным в отчете офиса директора Национальной разведки США, 40-45% всех боеприпасов класса "воздух - земля", которые израильская армия использовала во время бомбардировок Газы, были неуправляемыми. Такие боеприпасы не так точны, как снаряды с системами наведения, что делает их применение особенно рискованным в таком густонаселенном районе, как палестинский анклав, поясняет CNN.

"Я чрезвычайно удивлен и обеспокоен. Применять оружие, которое может точно поражать намеченные цели, уже достаточно плохо. Если же у боеприпасов нет такой точности и нельзя гарантировать, что бомбы попадают туда, куда изначально планировали израильские силы, это может стать огромной проблемой для гражданского населения", - сказал телекомпании советник правозащитной организации Amnesty International Брайан Кастнер. По оценке CNN, использование неуправляемых боеприпасов ставит под сомнение заявления Израиля о стремлении свести к минимуму потери среди гражданского населения Газы.

12 декабря президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне, заявил, что Израиль, который "пользуется поддержкой почти всего мира", начинает "терять эту поддержку из-за беспорядочных бомбардировок". Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, Байден имел в виду, что США хотят убедиться в реальности попыток Израиля свести к минимуму жертвы среди гражданского населения сектора. Однако Вашингтон хотел бы увидеть больше результатов, добавил Кирби.