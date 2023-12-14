Армия Израиля объявила о приостановке боевых действий в нескольких районах Газы

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, гражданское населене призвали направиться по дороге "Салах-эд-Дин" к убежищам в районе Дейр-эль-Бала

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила боевые действия в отдельных районах города Рафах на юге сектора Газа и открыла гуманитарный коридор. Об этом сообщил официальный представитель армии Авихай Эдри.

"Жителям северной части сектора Газа: мы призываем вас срочно покинуть те места, где вы находитесь, и направиться по дороге "Салах-эд-Дин" к убежищам в районе Дейр-эль-Балах с 10:00 до 16:00 (с 11:00 до 17:00 мск)", - написал Эдри на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он отметил, что боевые действия и наступление ЦАХАЛ в районе города Хан-Юнис на юге Газы "не позволяют мирным жителям передвигаться" по дороге "Салах-эд-Дин". Израильская армия разрешит гражданскому населению покинуть этот район в обход западнее Хан-Юниса. Также с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск) приостановлены боевые действия в районе ас-Салям в городе Рафах.