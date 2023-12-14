НАТО не подтвердила никаких намеренных ударов РФ по территории альянса

Официальный представитель организации Дилан Уайт прокомментировал заявления МИД Румынии о падении на пустыре у границы с Украиной беспилотника, который, как утверждается, мог принадлежать России

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. НАТО не имеет никакой информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории стран альянса. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) официальный представитель организации Дилан Уайт, комментируя заявление МИД Румынии.

"НАТО не имеет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против стран НАТО", - написал он. "Мы продолжаем отслеживать ситуацию и остаемся в тесном контакте с румынскими властями", - продолжил Уайт. По его словам, НАТО "решительно осуждает" удары России по "инфраструктурным объектам Украины, в том числе в районе Дуная".

МИД Румынии выразил протест в связи с падением на территории страны беспилотника, который, по версии Бухареста, применялся для нападения на украинские портовые сооружения в ночь на 14 декабря. Министерство иностранных дел консультируется с союзниками по НАТО о событиях на границе, включая упомянутый инцидент, и намерено вызвать посла РФ.

Как сообщало агентство DPA, несущие дежурство в Румынии германские истребители Eurofighter были подняты вечером в среду по тревоге из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства республики беспилотником, который позднее взорвался. Летчики не получали от НАТО приказа применить оружие.

На территории Румынии базируется одна из шести многонациональных бригад НАТО, развернутых вблизи российских границ, несет дежурство авиация альянса и дислоцированы разведывательные беспилотники США. По оценке западных аналитических центров, эти беспилотники, осуществляющие полеты над нейтральными водами Черного моря, задействованы для разведки и, возможно, при попытках Украины наносить удары дронами и ракетами по тыловым объектам России, в том числе в Крыму.