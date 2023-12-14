Экономическое сообщество стран Западной Африки также продлило санкции против страны

НАЙРОБИ, 14 декабря. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приостановило членство Нигера в организации до восстановления конституционного порядка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ECOWAS в соцсети X (ранее Twitter).

"На саммите [ECOWAS] 10 декабря было решено, что правительство [отстраненного от власти президента] Мохамеда Базума было свергнуто в результате военного переворота. Поэтому с 10 декабря 2023 года приостанавливается участие Нигера во всех органах ECOWAS, принимающих решение, до восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в сообщении.

На саммите ECOWAS, который проходил в Абудже 10 декабря, также были продлены санкции против Нигера.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.