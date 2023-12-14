14 декабря, 19:43 Палестино-израильский конфликт ХАМАС заявило, что его бойцы за 72 часа подбили более 70 единиц военной техники Израиля

Представитель группировки Абу Убайда отметил, что атакам с применением минометных снарядов и ракет малой дальности подверглись полевые штабы и командные пункты израильских ВС, а также другие израильские военные цели