ХАМАС заявило, что его бойцы за 72 часа подбили более 70 единиц военной техники Израиля

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, смогли за последние 72 часа подбить в секторе Газа 72 единицы израильской военной техники. С таким утверждением выступил представитель группировки Абу Убайда, соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале.
Согласно тексту сообщения, атакам с применением минометных снарядов и ракет малой дальности подверглись полевые штабы и командные пункты израильских ВС, а также другие израильские военные цели.