NYT: США хотят, чтобы Израиль перешел к более точечным операциям в Газе с 2024 года

По данным газеты, американская администрация считает, что еврейскому государству необходимо завершить крупномасштабную наземную операцию в палестинском анклаве

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Американская администрация хочет, чтобы Израиль завершил крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа примерно к концу 2023 года и перешел к более целенаправленным действиям с участием элитных подразделений армии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что "небольшие группы элитных израильских сил" будут заходить в населенные пункты палестинского анклава для проведения "более точных миссий по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, спасению заложников и разрушению туннелей".

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что для победы и разрушения инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа потребуется более нескольких месяцев.