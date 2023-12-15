США заявили, что дальнейшие операции Израиля в Газе будут сильно отличаться от увиденного

Представитель администрации США высокого ранга отметил, что его страна и Израиль рассматривают инициативы по освобождению заложников в Газе

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Дальнейшие операции Израиля в секторе Газа будут сильно отличаться от увиденного, США не уточняют, когда это произойдет. Об этом заявил журналистам на посвященном поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонном спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Не было никаких ожиданий относительно того, что широкомасштабная операция по зачистке будет длиться неограниченное время", - заявил чиновник, пояснив, что "крупномасштабная операция по зачистке в ключевых районах сменится менее интенсивными" действиями. "Это означает, что лидеры [радикального палестинского движения] ХАМАС никогда не получат убежища, их не пощадят, потому что Израиль имеет право преследовать лидеров, ответственных за планирование и реализацию атаки 7 октября", - заявил чиновник.

"Но это будет сильно отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас", - продолжил он, подчеркнув, что не будет вдаваться в подробности касательно того, когда это произойдет.

Представитель американской администрации отметил, что США, Израиль и часть других стран рассматривают инициативы, призванные увенчаться освобождением остающихся в руках радикального палестинского движения ХАМАС заложников.

"Имеется ряд инициатив, которые сейчас рассматриваются. Я не могу заявить с какой бы то ни было степенью уверенности, какая из них может начать набирать обороты", - сказал американский чиновник, комментируя вопрос о том, предпринимаются ли усилия по освобождению оставшихся заложников ХАМАС.