Экс-депутат ЕП оценил слова Путина о сравнении лидеров ЕС с коллаборационистами

По мнению Флориана Филиппо, президент России во время прямой линии "был на 100% прав, когда описывал глав стран" Евросоюза

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил в соцсети X (ранее Twitter), что президент РФ Владимир Путин был прав, когда во время прямой линии сравнил некоторых европейских политиков с коллаборационистами времен Второй мировой войны.

В четверг Путин на прямой линии и пресс-конференции обратил внимание, что "многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал [Шарль] де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов, чтобы оказать сопротивление оккупантам, а на практике ведут себя как маршал [Филипп] Петен, который, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".

"Путин сегодня был на 100% прав, когда описывал глав стран ЕС, - написал Филиппо. - На сей раз это точно так! Нами правят Петены, предатели и коллаборационисты, от которых надо срочно освободиться".