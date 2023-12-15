Эксперт заявил, что Украина однозначно проиграет России без внешней помощи

Профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун выразил мнение, что судьба республики зависит не от нее самой, а от внутренней политики США

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Украина без помощи ее иностранных доноров непременно потерпит поражение в конфликте с Россией. Такое мнение выразил профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, комментируя выступление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии и пресс-конференции.

"Украине практически невозможно победить Россию военным путем. Без внешней помощи Украина однозначно проиграет России. Это базовые рациональные умозаключения", - приводит слова эксперта газета Global Times.

По словам профессора, помощь западных стран Украине, скорее всего, продолжится, но масштабы могут уменьшиться. Судьба Украины зависит не от нее самой, а от внутренней политики США, добавил Ли Хайдун.

Он отметил, что, учитывая неоднородность мнений в западных странах относительно военной помощи Киеву, конфликт может в итоге привести к расколу внутри Запада.

"Нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Западом на самом деле вызвана США, которые не уважают статус России как крупной державы и не предоставляют России разумного пространства для ее интересов, - сказал Ли Хайдун. - США и Запад должны задуматься о своих действиях".