СМИ: израильские силы нанесли удар по жилому кварталу в Рафахе

По данным агентства WAFA, есть погибшие

ДУБАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому кварталу в городе Рафах на юге сектора Газа, что привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

В сообщении утверждается, что бомбардировке подверглись жилые строения в районе Кувейтской больницы. Число погибших и пострадавших агентство пока не называет. Спасенных из-под завалов пострадавших доставили в больницу Абу Юсефа Аль-Наджара.

Агентство утверждает, что израильская армия ночью нанесла удары и по жилым кварталам в Дейр-эль-Балахе, а также лагерям беженцев Нусейрат и Джабалия.