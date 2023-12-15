Al Jazeera: по меньшей мере пять человек погибли при обстреле в Хан-Юнисе в секторе Газа

По данным телеканала, израильские ВС обстреляли здание школы, в котором укрывались перемещенные лица

ДУБАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Здание школы, в котором укрывались перемещенные лица, попало под обстрел израильских ВС в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате обстрела не менее пяти человек погибли, десятки пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.