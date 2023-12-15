Армия Израиля нашла в Газе тела двух военных, захваченных в заложники 7 октября

ЦАХАЛ вернул их на родину

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израильская армия обнаружила в секторе Газа тела двух военных, похищенных палестинскими радикалами во время атаки на Израиль 7 октября, и возвратила их на родину. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время операции в Газе военнослужащие Армии обороны Израиля нашли тела заложников - капрала Ника Бэйзера и сержанта Рона Шермана - и возвратили их в Израиль", - говорится в сообщении.

По информации армии, обоим погибшим было по 19 лет, они служили в Управлении координации и связи в секторе Газа, которое, в частности, координирует работу контрольно-пропускных пунктов на границе анклава с Израилем. После возвращения останков была проведена процедура их опознания с участием медиков и военных раввинов, после чего в пятницу армия оповестила семьи погибших о случившемся, добавили в пресс-службе.