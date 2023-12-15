В США считают, что Израилю не нужно начинать новую войну для защиты от "Хезболлах"

Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон считает, что "граждане Израиля, эвакуированные с севера, должны иметь возможность вернуться в свои дома и сделать это с ощущением безопасности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Властям Израиля для устранения угроз, исходящих от шиитского движения "Хезболлах" с территории Ливана, не нужно начинать новую войну. Такое мнение выразил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что граждане Израиля, эвакуированные с севера, должны иметь возможность вернуться в свои дома и сделать это с ощущением безопасности. Это означает, что нужно бороться с угрозой, исходящей с противоположной стороны границы. Но мы также считаем, что с этой угрозой можно справиться посредством дипломатии, новую войну развязывать не нужно", - сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве.