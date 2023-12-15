В секторе Газа нашли тело французского заложника ХАМАС

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна не уточнила причину гибели мужчины

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Тело француза, которого удерживало в плену палестинское движение ХАМАС, обнаружено в секторе Газа. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Мы с глубокой скорбью восприняли сообщение израильской армии о гибели нашего соотечественника Элиа Толедано, заложника ХАМАС, тело которого было найдено в Газе", - написала глава МИД на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Колонна не уточнила причину гибели молодого человека, попавшего в плен ХАМАС 7 октября. Министр добавила, что "освобождение всех заложников является приоритетом для Парижа".

Число французов, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, достигло 41.