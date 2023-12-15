Глава палестинского МИД заявил, что Израиль стремится ликвидировать Палестину

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль своими действиями стремится уничтожить Палестину. Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики.
"Израиль стремится уничтожить и ликвидировать Палестину", - сказал аль-Малики, слова которого привел новостной портал Sada al-Balad.
Глава палестинского МИД отметил также, что развитие последних событий на Западном берегу реки Иордан представляет "большую опасность".
По словам аль-Малики, палестинские власти "добиваются постоянного прекращения огня в секторе Газа и стремятся избежать голода в палестинском анклаве".