15 декабря, 16:56,
обновлено 15 декабря, 17:12
Палестино-израильский конфликт

Глава палестинского МИД заявил, что Израиль стремится ликвидировать Палестину

Рияд аль-Малики отметил также, что развитие последних событий на Западном берегу реки Иордан представляет "большую опасность"

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль своими действиями стремится уничтожить Палестину. Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики.

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"Израиль стремится уничтожить и ликвидировать Палестину", - сказал аль-Малики, слова которого привел новостной портал Sada al-Balad.

Глава палестинского МИД отметил также, что развитие последних событий на Западном берегу реки Иордан представляет "большую опасность".

По словам аль-Малики, палестинские власти "добиваются постоянного прекращения огня в секторе Газа и стремятся избежать голода в палестинском анклаве". 

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