ХАМАС утверждает, что за пять дней атаковало в Газе 100 военных машин Израиля

Представитель боевого крыла палестинского движения Абу Убайда отметил, что израильские силы ведут бои "под прикрытием сил агрессии во главе с США", которые поддерживают Израиль так, "как если бы они сражались с великой державой"

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что за последние несколько дней вооруженных столкновений с израильскими силами в секторе Газа его сторонникам удалось атаковать около 100 военных машин армии Израиля. Такие данные привел представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"За последние пять дней нашим сторонникам удалось атаковать [в Газе] более 100 израильских военных машин", - утверждает Убайда, слова которого приводятся в Telegram-канале радикальной группировки.

Он уточнил, что израильская военная техника была атакована в Джебалии, Шейх-Радване, а также в городе Хан-Юнис в южной части палестинского анклава. Абу Убайда указал, что израильские силы ведут бои "под прикрытием сил агрессии во главе с США", которые поддерживают Израиль так, "как если бы они сражались с великой державой".

Представитель боевого крыла ХАМАС также сообщил, что, по свидетельству участников столкновений, "противник использует наемников в ходе операции, которую он [Израиль] считает войной за существование и национальное достоинство". По мнению Абу Убейды, в боях в Газе "распадается армия противника, а не отряды палестинского сопротивления".

Он также сообщил о многих убитых и раненых израильских военных, не указав точное число жертв или пострадавших с израильской стороны.