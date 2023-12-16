Глава МИД Франции посетит Ливан, Израиль и Палестину

Катрин Колонна намерена обсудить действия ее государства в гуманитарной и политической сфере, а также вопросы безопасности

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна совершит поездку на Ближний Восток в предстоящие выходные. Об этом сообщил МИД республики.

"Министр Колонна 16 и 17 декабря посетит Ливан, Израиль и палестинские территории, - говорится в сообщении. - Она обсудит действия Франции в гуманитарной и политической сфере и вопросы безопасности".

Как указали в МИД, в Ливане Колонна намерена обсудить вопросы обеспечения региональной стабильности. "Франция подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливана", - отмечается в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, его глава "подтвердит солидарность Франции с народом Израиля в вопросах обеспечения безопасности". Колонна намерена призвать к "новому гуманитарному перемирию, которое должно привести к долгосрочному прекращению огня, освобождению всех заложников, которые удерживаются [движением] ХАМАС, и предоставлению гуманитарной помощи жителям Газы".

На встречах с представителями Палестинской национальной администрации Колонна планирует обсудить "будущее управление сектором Газа и перспективы долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта", отмечается в коммюнике.