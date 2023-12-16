Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по Хан-Юнису

ДУБАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Оператор катарского телеканала Al Jazeera погиб, а его коллега получил ранения в результате удара израильской армии по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа.

По сообщению канала, журналист Ваэль Дадух и оператор Самер Абудака вели репортаж из школы в Хан-Юнисе, когда город подвергся израильскому удару. Абудака был убит, а его коллега Дадух ранен.

Ранее палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что ВВС Израиля совершили налеты на несколько районов Хан-Юниса, а также нанесли удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа.