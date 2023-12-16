СМИ: в Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников

Как отмечает газета Yedioth Ahronoth, несанкционированная акция протеста вызвана трагическим инцидентом, в результате которого израильская армия по ошибке убила троих заложников в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Массовая демонстрация с требованием к правительству Израиля о скорейшем возвращении удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников прошла в Тель-Авиве. Об этом сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

Большая толпа протестующих, в том числе члены семей заложников, заблокировала движение на перекрестке Каплан и направилась к штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), требуя от правительства обеспечить немедленное возвращения всех пленников ХАМАС. Несанкционированная акция протеста, как отмечает газета, была вызвана трагическим инцидентом, в результате которого израильская армия по ошибке убила троих заложников в секторе Газа.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили. В заявлении указывается, что ЦАХАЛ глубоко сожалеет в связи с этим трагическим инцидентом и выражает семьям убитых искренние соболезнования. Израильские военные добавили, что их миссия состоит в том, чтобы "найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой".