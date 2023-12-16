Посол в РФ заявил об отсутствии у Израиля данных о числе погибших среди боевиков ХАМАС

Александр Бен Цви добавил, что к сведениям с их стороны нужно относиться с большим подозрением

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Израиль не располагает данными о количестве погибших среди боевиков ХАМАС, к сведениям с их стороны необходимо относиться с большим подозрением. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Точно никто не знает. К данным, которые они дают, вообще надо относиться с большим подозрением, - сказал посол. - Потому что единственные данные, которые поступают из сектора Газа, представляет министерство здравоохранения оттуда, которое полностью находится под контролем ХАМАС".

"Я дам вам пример. Они [ХАМАС] говорят, что погибло столько-то мужчин, женщин, детей. Но никто не говорит, сколько боевиков погибло из этого числа, - продолжил собеседник агентства. - Или там только гражданское население живет?"

"Что касается гражданского населения, то когда мы смотрим на все эти видеоролики, которые они сами снимали, все боевики ХАМАС, которые стреляют ракетами по Израилю или [обстреливают] минометами, в гражданской одежде, - отметил дипломат. - Так что, они все гражданское население, что ли?" По его словам, у Израиля нет данных о количестве погибших среди хамасовцев.

"Мы знаем, сколько у нас погибло людей. Эти данные мы выдаем, у всех они есть, - сказал посол. - ХАМАС эти данные [о количестве погибших с их стороны] не выдает, потому что они боятся, что у них произойдет деморализация".