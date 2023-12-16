Бойцы "Хезболлах" нанесли ракетный удар по военному объекту на севере Израиля

При этом со стороны военного командования еврейского государства информация об атаке на укрепленный район в Биркет-Рише не поступала

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли удар с юга Ливана по укрепленному району израильских войск в Биркет-Рише. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В нем сообщается, что шиитские бойцы выпустили противотанковые управляемые ракеты по израильскому военному объекту на севере еврейского государства.

"Бойцы исламского сопротивления провели эту операцию в поддержку палестинского народа, противостоящего израильской агрессии в секторе Газа, - отмечается в тексте заявления. - Все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания, в рядах противника есть убитые и раненые".

Со стороны израильского военного командования информации об атаке на укрепленный район в Биркет-Рише не поступало.

Ранее агентство Al Wataniya передало, что израильская артиллерия открыла огонь по ливанской пограничной местности Вади-Хасан и окрестностям населенных пунктов Джиббейн и Мадждаль-Зун. О последствиях обстрела и пострадавших среди мирных граждан сведений не приводится.