СМИ: случайно убитые армией Израиля в Газе заложники несли над собой белый флаг

Заметивший их военный подумал, что это ловушка, и открыл огонь на поражение, сообщает The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Проверка по факту инцидента в секторе Газа, где в пятницу израильские военные по ошибке убили трех безоружных заложников, показывает, что погибшие несли с собой клочок белой ткани и были полураздеты. Об этом сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, передает издание The Times of Israel.

Согласно информации, обнародованной этим офицером, инцидент начался с того, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания, находившегося в нескольких десятках метров. Все трое были раздеты до пояса, один человек держал в руках палку с самодельным белым флагом, свидетельствуют данные расследования.

Заметивший их военный, однако, подумал, что это ловушка, задуманная для израильских солдат палестинскими радикалами из движения ХАМАС, и немедленно открыл огонь на поражение, предупредив бойцов соседних подразделений криком: "Террористы!", сообщает The Times of Israel. По данным проверки, этот военный убил двух заложников, третий человек получил ранения и убежал обратно в здание, из которого вышел.

На этом этапе в ситуацию вмешался командир батальона, находившийся в одном здании с бойцом, открывшим огонь по вышедшим из здания людям. Он дал команду прекратить стрельбу, после чего военные услышали неподалеку крики о помощи на иврите. Спустя несколько мгновений третий заложник, ранее получивший ранения, вновь вышел из здания, в котором он скрывался, и теперь уже другой солдат открыл огонь на поражение, убив мужчину, пишет The Times of Israel.

В этот момент командир батальона понял, что внешний вид третьего убитого вызывает сомнения, и в итоге выяснилось, что это израильский заложник. Вслед за этим тела всех трех убитых были перевезены в Израиль для опознания, подтвердившего, что все трое - израильтяне, находившиеся в Газе в заложниках у ХАМАС. По словам офицера Южного командования, оба военных, открывших огонь на поражение, действовали вопреки протоколам, отмечает The Times of Israel. Вместе с тем в армии подчеркивают, что с пониманием относятся к обстоятельствам, приведшим к этим действиям военных. За последние дни израильские войска не встречали в районе инцидента мирных жителей, а единственные безоружные люди в этой местности оказывались боевиками ХАМАС, в том числе смертниками, пишет The Times of Israel.