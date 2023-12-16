Турция ждет от Швеции практических шагов в сфере антитеррора

Турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер не уточнил сроки рассмотрения парламентом протокола о вступлении страны в НАТО

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Турция по-прежнему ждет от Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО, практического выполнения интересующих Анкару обязательств в сфере антитеррора. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Если говорить о Швеции, то сами по себе законодательные поправки не имеют смысла. Нам важно, чтобы эти обязательства выполнялись путем принятия конкретных практических шагов", - цитирует министра телеканал CNN Turk.

Гюлер напомнил, что "в последнее время в Европе происходят отвратительные нападения на священный Коран, осуществляемые под прикрытием так называемой демократии и свободы слова". "В ответ на сложившуюся ситуацию Дания, хоть и с запозданием, приняла закон, запрещающий такие действия со священными книгами. Мы надеемся, что другие страны, где происходят подобные акции и где есть терроризм в различных формах и проявлениях, незамедлительно предпримут аналогичные и конкретные шаги", - сказал Гюлер.

Относительно перспектив одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО глава МО напомнил, что соответствующий "протокол был подписан президентом и направлен в парламент Турции, который и примет окончательное решение". Предположительных сроков рассмотрения документа в парламенте он не назвал.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре. Изначально ратификационный протокол поступил в комиссию по международным делам, затем он будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента.