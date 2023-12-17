ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа

В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доставили медицинские принадлежности и оборудование в больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа.

"16 декабря сотрудники ВОЗ приняли участие в совместной миссии ООН в больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа по доставке медицинских принадлежностей и оценке ситуации в учреждении", - говорится в опубликованном в субботу на сайте организации заявлении.

Команда доставила в больницу медикаменты и хирургические принадлежности, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.

ВОЗ также призвала к восстановлению больницы "Аш-Шифа", которая остается одним из немногих функционирующих медучреждений на севере сектора Газа. На данный момент в больнице оказывают только базовую медицинскую помощь. Для возобновления операционной и других служб необходимы регулярные поставки топлива, кислорода, медикаментов, продуктов питания и воды, сообщает ВОЗ.