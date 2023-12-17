Армия Израиля провела рейд в оперативном центре радикалов в Газе

Военные еврейского государства нашли там оружие и шахту подземного туннеля

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Израильские военные провели в секторе Газа рейд в одном из оперативных центров палестинских радикалов из движения ХАМАС, нашли там оружие и шахту подземного туннеля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные подразделения Армии обороны Израиля провели целенаправленный рейд в оперативном центре в районе Эш-Шуджаии, где были найдены оружие, взрывные устройства, автоматы АК-47 и гранаты. Военнослужащие также нашли шахту туннеля длиной 15 м, откуда ХАМАС ранее проводил атаки против [израильских] войск", - говорится в сообщении.

По данным армии, военные дали ВВС Израиля координаты обнаруженного туннеля, чтобы по нему был нанесен удар.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, военные уничтожили склад оружия, находившийся в доме одного из радикалов ХАМАС. "Это был значительный центр для снабжения оружием террористических отрядов в этом районе", - отметили в армии.

"Кроме того, войска обнаружили семь террористов в районе Хан-Юниса. В ответ войска направили летательный аппарат к местонахождению террористов, где те впоследствии были убиты", - сообщили также в пресс-службе.

Армия также заявила, что в здании, расположенном рядом с одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, военные нашли детали для изготовления ракет. Рядом с этой же школой были обнаружены три спуска в туннели, добавили в пресс-службе.