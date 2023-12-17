Папа Римский осудил войну в связи с обстрелом католического прихода в Газе

Как рассказал понтифик, накануне он подвергся осаде израильских военных под предлогом того, что там находится установка по запуску ракет

ВАТИКАН, 17 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра рассказал, что накануне произошло в единственном приходе латинского обряда в Газе. Накануне он подвергся осаде израильских военных под предлогом того, что там находится установка по запуску ракет, сообщил портал Vatican News.

"Не будем забывать о наших братьях и сестрах, страдающих от войн - на Украине, в Палестине, Израиле и других зонах, охваченных конфликтами. С приближением Рождества постараемся приблизить мир. Продолжаю получать из Газы очень печальные новости. Невинные мирные жители становятся жертвами бомбардировок и стрельбы. И это произошло даже в приходе Святого семейства, где нет террористов, но семьи с детьми и инвалиды, монахини. Мать и дочь были убиты, другие ранены снайперами в момент, когда шли в туалет. Поврежден дом сестер Матери Терезы, а также их генератор. Кто-то говорит о терроризме, да, это - война, терроризм", - сказал понтифик. После 7 октября он несколько раз лично звонил в этот приход.

Франциск отмечает в воскресенье 87-й день рождения. В последний год он несколько раз заболевал. Однако в последнем интервью мексиканскому ТВ еще раз подтвердил, что не собирается отрекаться от папского престола, как его предшественник Бенедикт XVI, хотя уже приготовил место для своего захоронения - в одной из папских базилик Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Он также сообщил, что упростил ритуал похорон Папы Римского.