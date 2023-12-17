СМИ: финская криминальная полиция требует арестовать россиянина Воислава Тордена

По данным уездного суда Хельсинки, заседание по его делу состоится 18 декабря

ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии требует наложить арест на россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Об этом сообщило агентство STT.

"Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении. По данным уездного суда Хельсинки, заседание по делу Тордена состоится 18 декабря во второй половине дня.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, - гражданин РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, готовы к дальнейшей защите прав Тордена.