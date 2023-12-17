В США заявили, что Сенат далек от соглашения по новому пакету помощи Украине

Линдси Грэм сообщил, что согласование уйдет на 2024 год

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/.Сенат Конгресса США далек от соглашения по ужесточению миграционного законодательства и защите границы в обмен на выделение помощи Украине раньше 2024 года. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм.

"Мы не находимся где-либо рядом со сделкой", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, подчеркнув, что согласование уйдет на следующий год.

Грэм также добавил, что у администрации президента США Джо Байдена было время на переговоры, но обсуждение с республиканцами началось только "пять дней назад".

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Украина не получит помощь от США до середины декабря, возможно даже до следующего года. Как отмечает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже трещит по швам, потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.