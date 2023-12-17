В ФАТХ заявили, что Нетаньяху представляет опасность для системы международных отношений

По мнению представителя группировки, премьер Израиля "действует с целью максимального повышения уровня нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке"

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является угрозой для Ближневосточного региона и всей структуры международных отношений. Такое мнение выразил официальный представитель крупнейшей группировки, входящей в Организацию освобождения Палестины, ФАТХ Абдель Фаттах Даула.

"Премьер Израиля Нетаньяху представляет большую опасность для региона и всей системы международных отношений", - приводит его слова телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". По убеждению представителя ФАТХ, Нетаньяху "действует с целью максимального повышения уровня нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке".

Как считает Даула, США в своей политике в регионе "натолкнулись на твердую позицию палестинцев, которые отвергают идею отторжения и отказа от сектора Газа". Он указал на "необходимость работы по объединению палестинских рядов перед лицом израильской агрессии в Газе", добавив, что "оккупация направлена на предотвращение создания независимого палестинского государства и эта позиция [Израиля] поддерживается Соединенными Штатами".