ХАМАС намерено начать переговоры о заложниках после вывода сил Израиля из Газы

Представитель движения сообщил о желании "полного прекращения агрессии"

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС намерено возобновить переговоры о заложниках, находящихся на территории сектора Газа, после завершения боевых действий и вывода из палестинского анклава израильских сил. Об этом заявил член политбюро радикального движения Халил аль-Хайя.

"Мы хотим полного прекращения агрессии, затем вывода вражеских [израильских] сил из сектора Газа, а затем уже говорим о заключенных", - указал аль-Хайя, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

Как указал аль-Хайя, сейчас для движения важно "остановить агрессию и эту безумную войну".

По убеждению члена политбюро ХАМАС, для населения осажденного сектора Газа 100 грузовиков гуманитарной помощи в день недостаточно. Как считает аль-Хайя, "жителям сектора нужны сотни грузовиков гуманитарной помощи в сутки". Он добавил, что в связи с открытием КПП "Керем-Шалом", ХАМАС рассчитывает на "доставку 500 машин с гуманитарной помощью ежедневно". По мнению аль-Хайя, "арабские и исламские страны могут заставить [Израиль] доставлять эту помощь в сектор".

Член политбюро радикального движения заверил, что "сопротивление [в секторе Газа] стойкое и способно еще выдержать дни, недели и месяцы".