Трамп заявил, что США позволили ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля

Бывший президент отметил, что это может привести к катастрофе

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты позволили ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля, что может привести к катастрофе. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты позволили [ситуации на] Ближнем Востоке полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и все это в наших силах остановить. [Это] может привести к катастрофе, если не подойти к делу с силой и точностью. То же самое и с Россией/ Украиной, а может даже и в большей степени", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли союзников и остались "одни на целом острове". Бывший хозяин Белого дома также отметил, что нынешний президент США Джо Байден хочет превратить США "в обедневшую страну третьего мира, где постоянно отключается электроэнергия". "Люди [американцы] буквально будут умолять наших врагов о пощаде", - заключил Трамп, комментируя энергетическую политику администрации Байдена.