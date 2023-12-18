ХАМАС предложил Израилю обменяться пленными по примеру сделки 2011 года

Член руководства радикальной организации Усама Хамдан отметил, что еврейское государство пока не достигло ни одной из целей "своего вторжения"

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность заключить сделку по обмену пленными с Израилем по примеру соглашения 2011 года, когда был освобожден военнослужащий Гилад Шалит. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen член руководства радикальной организации Усама Хамдан.

"У оккупационного режима [Израиля] имеется несколько вариантов, наилучший из них - это обмен пленными на тех условиях, когда был освобожден солдат Гилад Шалит, - заявил он. - В противном случае его военнослужащие погибнут при обстрелах или же их ждет судьба пилота Рона Арада".

Шалит был освобожден 18 октября 2011 года после того, как находился в плену у ХАМАС более пяти лет. В обмен израильские власти выпустили из тюрем 1 027 палестинцев, а 18 декабря того же года еще 550 человек. Подполковник израильских ВВС Рон Арад попал в плен в 1986 году в Ливане после того, как его самолет потерпел крушение под Сайдой, и до сих пор считается пропавшим без вести.

"Наша позиция остается неизменной: о переговорах по обмену пленными не может быть речи до прекращения агрессии и вывода войск с территории сектора Газа, - указал Хамдан. - Мы знаем, что на израильских улицах царит гнев из-за неспособности [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху освободить пленных, который усилился после убийства троих из них пулями израильских солдат".

По его словам, ХАМАС "способно сохранять стойкость на протяжении многих месяцев". "Израилю до сих пор не удалось осуществить ни одной из целей своего вторжения", - подчеркнул он.

В руках ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных были ранее освобождены в рамках гуманитарного перемирия. 17 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщило, что Израиль и ХАМАС готовы договориться о новом перемирии, но этому мешают разногласия между сторонами по поводу деталей будущей сделки.