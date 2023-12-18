Советники лидеров Японии и США по нацбезопасности обсудили ракетный пуск КНДР

Стороны также договорились о сотрудничестве по этому вопросу, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ракетный пуск КНДР и договорились о тесном сотрудничестве по этому вопросу. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Кроме того, как указал японский МИД, ракетный пуск обсудили спецпредставители правительств Японии, США и Южной Кореи по КНДР. Они, как отмечает агентство Kyodo, договорились сотрудничать с целью укрепления потенциала сдерживания и реагирования.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР в понедельник межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

Район падения ракеты находится за пределами исключительной экономической зоны Японии в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо.