Еще четверо военнослужащих армии Израиля погибли в боях в Газе

Всего с начала сухопутной операции в Газе погибли 126 солдат ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Еще четверо военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в боях в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

В список солдат ЦАХАЛ, погибших в ходе столкновений с радикалами палестинского движения ХАМАС, добавлены имена двух старших сержантов из подразделения "Дувдеван", а также двух старших сержантов из подразделений "Яхалом" и "Маглан". Количество погибших израильских солдат в ходе боевых действий против ХАМАС с момента начала сухопутной операции в секторе Газа достигло 126. При этом, по данным армейской пресс-службы, число павших израильских военных с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта составило уже 458.