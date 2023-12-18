МИД КНР ожидает углубления сотрудничества по результатам визита Мишустина

Премьер-министр РФ посетит Китай с визитом 19-20 декабря по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китай ожидает углубления практического сотрудничества между КНР и Россией по результатам начинающегося во вторник визита в Пекин председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Он посетит Китай с визитом 19-20 декабря по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна для участия в 28-й регулярной встрече премьеров РФ и КНР, сообщил на брифинге представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

"Мы с нетерпением ожидаем углубления сотрудничества между двумя сторонами по итогам этой очередной встречи премьер-министров, расширения культурных и региональных обменов и дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией", - заявил Ван Вэньбинь.

Регулярные встречи премьер-министров Китая и России, сказал он, являются "важным механизмом содействия реализации консенсуса глав государств двух стран и координации практического сотрудничества в различных областях между двумя сторонами". Дипломат напомнил, что такие встречи проводятся ежегодно с момента их учреждения в 1996 году.

Ван Вэньбинь добавил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают здоровое и стабильное развитие. В 2024 году, продолжил он, обе страны будут отмечать 75-ю годовщину установления дипломатических отношений и откроют совместные годы культуры Китая и России.