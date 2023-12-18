СМИ: глава ЦРУ обсудит с премьером Катара и главой "Моссада" новую сделку по заложникам

По информации Axios, встреча пройдет 18 декабря в Варшаве

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс обсудит с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа новую сделку по освобождению заложников между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По его данным, встреча пройдет в понедельник в Варшаве. Как указали собеседники портала в Израиле, ожидается, что в этот раз достичь соглашения по заложникам будет труднее. Согласно информации Axios, в последние дни несколько представителей ХАМАС утверждали, что возобновят переговоры с Израилем только после того, как еврейское государство остановит операцию в секторе Газа.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что Барнеа направился в Европу, где у него пройдут переговоры с представителями Катара о новой сделке по освобождению заложников, удерживаемых радикалами.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе.