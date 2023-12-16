16 декабря, 04:45
Палестино-израильский конфликт

СМИ: главу "Моссада" направили на переговоры с Катаром

По информации газеты The Times of Israel, стороны будут обсуждать новую сделку по освобождению заложников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направлен в Европу, где у него пройдут переговоры с представителями Катара о новой сделке по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Ранее на этой неделе государственное радио Израиля Kan со ссылкой на высокопоставленных чиновников опровергло сообщения о том, что делегации Израиля и Катара обсуждают в одной из европейских столиц новую сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. До этого израильский портал Walla! утверждал со ссылкой на информированный источник, что катарские и египетские посредники на прошлых выходных связывались с Израилем и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке по освобождению заложников, все еще удерживаемых радикалами в секторе Газа.

В пятницу канцелярия премьер-министра Израиля информировала, что Барнеа обсудил ситуацию с заложниками в секторе Газа с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном во время их встречи в Тель-Авиве. 

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