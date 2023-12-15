Глава "Моссад" и помощник Байдена обсудили Иран и заложников в Газе

Давид Барнеа и Джейк Салливан, в частности, затронули вопрос трехуровневой угрозы от Тегерана

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа и помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили во время встречи в Израиле ситуацию с заложниками в секторе Газа и проблему Ирана. Об этом от имени "Моссад" сообщила канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

По ее информации, встреча Барнеа и Салливана, находившегося в Израиле с визитом, состоялась в четверг в штаб-квартире "Моссад". "В центре переговоров Барнеа и Салливана были вопросы стратегической важности, главный из которых - исходящая от Ирана трехуровневая угроза: ядерное оружие, региональное усиление и враждебная террористическая деятельность", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается в тексте, в ходе разговора главы "Моссад" и помощника американского президента "обсуждались сила и важность для региона дальнейшей консолидации и построения новых связей на Ближнем Востоке и сотрудничество между американскими и израильскими службами безопасности в реализации общих интересов".

"При обсуждении вопроса возвращения заложников из Газы Барнеа подробно описал проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и поблагодарил Салливана за американскую помощь", - добавили в канцелярии израильского премьера.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.