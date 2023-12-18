Human Rights Watch полагает, что Израиль использует голод в качестве оружия в Газе

Эксперт HRW по Израилю и Палестине Омар Шакир призвал еврейское государство восстановить в анклаве доступ к воде и электричеству, а также разрешить транспортировку в Газу продуктов питания, медпомощи и топлива

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Израиль использует голод гражданского населения в качестве оружия в секторе Газа. С такой оценкой выступила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке.

"В течение более двух месяцев Израиль лишает население Газы продовольствия и воды, эта политика как метод ведения войны подстрекается или одобряется высокопоставленными израильскими чиновниками и отражает намерение мучить голодом гражданское население", - заявил эксперт HRW по Израилю и Палестине Омар Шакир.

HRW указывает, что международное гуманитарное право запрещает использовать голод гражданского населения в качестве оружия, а еврейское государство, согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, обязано обеспечить мирных жителей анклава продовольствием и медикаментами.

"Мировые лидеры должны высказаться против этого ужасающего военного преступления, которое оказывает разрушительные последствия для населения Газы", - подчеркнул Шакир. Он призвал Израиль "восстановить [в анклаве] доступ к воде и электричеству, а также разрешить транспортировку в Газу продуктов питания, медицинской помощи и топлива, в том числе через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом".

17 декабря член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хайя сказал, что для населения осажденного сектора Газа 100 грузовиков гуманитарной помощи в день недостаточно. По его мнению, "жителям сектора нужны сотни грузовиков гуманитарной помощи в сутки". 14 декабря заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил, что ООН изучает данные об использовании голода в качестве оружия войны в палестино-израильском конфликте, но еще не пришла к окончательному заключению.