18 декабря, 17:51
Палестино-израильский конфликт

ООН назначила и.о. гуманитарного координатора по Палестине после непродления визы Израилем

Им стал представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн будет временно исполнять обязанности гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях, так как израильские власти отказали в продлении визы Линн Хастингс, которая занимала этот пост. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Хотел бы сообщить, что представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Рик Пиперкорн будет временно исполнять обязанности гуманитарного координатора ООН. Это связано с отъездом Линн Хастингс в субботу, который был вызван непродлением ее визы властями Израиля", - сказал он на брифинге.

Ранее глава израильского МИД Эли Коэн объяснил это решение неприемлемой для израильской стороны позицией Хастингс по ситуации с нападением вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство будет отказывать в визах представителям всемирной организации из-за позиции генсека всемирной организации Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта. 

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