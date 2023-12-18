ООН назначила и.о. гуманитарного координатора по Палестине после непродления визы Израилем

Им стал представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн будет временно исполнять обязанности гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях, так как израильские власти отказали в продлении визы Линн Хастингс, которая занимала этот пост. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Хотел бы сообщить, что представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Рик Пиперкорн будет временно исполнять обязанности гуманитарного координатора ООН. Это связано с отъездом Линн Хастингс в субботу, который был вызван непродлением ее визы властями Израиля", - сказал он на брифинге.

Ранее глава израильского МИД Эли Коэн объяснил это решение неприемлемой для израильской стороны позицией Хастингс по ситуации с нападением вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство будет отказывать в визах представителям всемирной организации из-за позиции генсека всемирной организации Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта.