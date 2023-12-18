Франция считает, что Ливан не оправится от последствий, если вступит в конфликт с Израилем

Как заявила глава французского МИД Катрин Колонна, уровень напряженности, "ощущаемый с обеих сторон границы", остается "слишком высоким"

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Ливан предрекла тяжелые последствия для страны в случае ее втягивания в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом она заявила на пресс-конференции в резиденции посла Франции в Ливане.

"Следует избегать эскалации, поскольку Ливан находится в крайне слабом положении. Я говорю это из дружеских побуждений, поскольку следует быть реалистами, мыслить ясно и стоять на стороне ливанцев в этот трудный момент", - сказала министр, отметив, что обсуждала эту тему с представителями как ливанского руководства, так и израильского.

По ее словам, уровень напряженности, "ощущаемый с обеих сторон границы", остается "слишком высоким", как и риск втягивания в конфликт других стран региона. Она подчеркнула, что включение стран региона в конфликт "не пойдет на пользу никому, повысит риски и отдалит всех от безопасности и мира".

"Если Ливан погрузится в войну, он от нее не оправится. Это будет роковая ошибка", - сказала Колонна. Она добавила, что это послание направлено также игрокам за пределами Ливана - "тем, кто пытается использовать конфликт в Газе для усиления напряженности". В этом контексте она упомянула Иран и "всех аффилированных с ним в Ираке, Сирии, в регионе Красного моря". Отдельно министр упомянула нападения йеменских хуситов на суда в Красном море, назвав их действия ошибкой и призвав к прекращению эскалации.

Колонна заверила, что Ливан является дружественной для Франции страной, и Париж готов прилагать все усилия для сохранения стабильности в нем, но лишь "на основе международного права". В частности, она упомянула необходимость соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей режим прекращения огня на ливано-израильской границе, подчеркнув, что это "отвечает интересам всех" сторон.

Также она прокомментировала внутреннюю ситуацию в Ливане, назвав положительным для безопасности в регионе продление полномочий исполняющего обязанности министра обороны страны Мориса Слима. Одновременно министр выразила мнение, что "этого недостаточно", и призвала власти страны "поддерживать дух ответственности". В этом контексте она подчеркнула, что "у этой страны должен быть президент".

Позиция по Израилю

Одновременно министр напомнила о своей вчерашней поездке в Израиль, заверив, что призыв к соблюдению международного права распространяется и на эту страну. "Мы ожидаем от Израиля, что он примет необходимые меры для лучшего соблюдения международного гуманитарного права и спасения жизней мирных жителей", - подчеркнула она. "Франция уже несколько недель говорит о том, что в секторе Газа слишком много погибших, это не может так продолжаться", - добавила министр. По ее словам, такие действия ЦАХАЛ лишь ослабляют позиции Израиля и не отвечают его интересам.

Глава французской дипломатии напомнила, что Париж настаивает на необходимости скорейшего прекращения огня и облегчении поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Колонна отметила, что "необходимо больше одного пункта пропуска для поставки помощи", в связи с чем приветствовала недавнее открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом". Она также сообщила, что Франция уже поставила больше 200 т гуманитарной помощи в регион и пообещала, что в ближайшее время Париж направит еще 700 тонн гуманитарных грузов.