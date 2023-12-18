ЕС ввел санкции против гражданина Франции Темина, задержанного за обход антироссийских мер

Телерадиоканал Yle ранее сообщил об аресте предпринимателя по делу о нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Габриэль Темин, который был задержан в Финляндии по подозрению в обходе антироссийских санкций, включен в список лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС".

"Габриэль Темин преследуется в рамках уголовного процесса, связанного с нарушением ограничительных мер ЕС. Следовательно, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений [в рамках решений Совета ЕС от 2014 года]", - говорится в мотивировочной части.

Темин - уроженец Эстонской ССР, он имеет гражданство Франции и с 1991 года - постоянный адрес проживания в Финляндии. 18 сентября финский телерадиоканал Yle сообщил о его аресте по делу о нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами. Утверждалось, что возглавляемые им логистические компании Luminor и Siberica поставляли в Россию продукцию, подпадающую под ограничения ЕС. Сам Темин отрицает свою вину.