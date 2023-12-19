Мадуро подтвердил права Венесуэлы на спорную территорию с Гайаной

По словам президента, в результате переговоров с гайанским лидером Мухаммедом Ирфааном Али он смог добиться "большой победы дипломатии мира" для восстановления исторических прав Боливарианской республики

КАРАКАС, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил права страны на спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо. Он указал на успех Венесуэлы на переговорах с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али по урегулированию многолетнего территориального спора, которые состоялись 14 декабря в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.

"Мы должны продвигаться вперед в дипломатической, юридической, политической борьбе, упорно продвигаться вперед, чтобы рано или поздно Венесуэла добилась исторического достижения - полностью восстановила свои права на Гайану-Эссекибо", - заявил в понедельник президент в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. "Гайана-Эссекибо принадлежит Венесуэле", - подчеркнул Мадуро.

Президент охарактеризовал состоявшиеся переговоры на высшем уровне как "напряженные и интенсивные". "Я считаю, что мы добились большой победы дипломатии мира и дипломатии по продвижению вперед для восстановления наших исторических прав", - отметил Мадуро и подчеркнул, что "за 150 лет борьбы сегодня мы поставили тему Эссекибо на первое место, чтобы Венесуэла восстановила свои исторические права".

В совместной декларации по итогам переговоров Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира, не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо, решать многолетний территориальный спор в соответствии с международным правом. Стороны договорились продолжить переговоры на высшем уровне в марте 2024 года в Бразилии.